Враг атаковал Украину "Шахедами" и баллистическими ракетами.

В ночь на 12 февраля российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу. Об этом рассказали в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Отмечается, что враг запустил шесть ракет из Брянской области и одну из Крыма. Силам обороны удалось сбить шесть баллистических целей.

Кроме того, оккупанты атаковали Украину 123-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Известно о сбитии 71-го ударного БПЛА врага в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

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"40 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина", - добавили в пресс-службе Воздушных сил.

Ночная атака РФ по Киеву - что известно

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетного удара России по столице, погиб один человек. Еще четверо получили ранения. Он отметил, что среди пострадавших есть 9-летняя девочка.

Между тем в ГСЧС отметили, что спасатели ликвидируют последствия атаки РФ в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах Киева. Они добавили, что в Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях.

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