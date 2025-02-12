Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву: есть погибший и пострадавшие

В результате ракетного удара по столице в ночь на 12 февраля погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, погибший и пострадавший из Оболонского района города. Кличко добавил, что среди пострадавших также 9-летняя девочка, ее госпитализировали в больницу.

"В Оболонском районе пока один погибший. И уже трое пострадавших, двух из них медики госпитализировали, одному - оказали помощь на месте", - отметил городской голова.

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По информации "Суспільне", в Оболонском районе местами пропал свет после вражеского обстрела.

В то же время в ГСЧС Украины сообщили, что сейчас спасатели ликвидируют последствия атаки РФ в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах Киева. Там отметили, что в Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них начался пожар, который был ликвидирован.

"Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован. Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается. Всего на местах событий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в сообщении.

Обновлено 07:22. В ГСЧС Украины уточнили, что в результате атаки количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В частично разрушенном офисном здании пожар был ликвидирован.

Также в Национальной полиции Украины показали последствия вражеской атаки на Киевскую область. Отмечается, что по состоянию на 07:00 в одном из районов повреждены девять частных домов, два автомобиля и хозяйственная постройка.

"В другом районе области произошло возгорание складского помещения. Информация о пострадавших пока отсутствует", - добавили в сообщении.

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