Дроны-камикадзе были запущены с территории временно оккупированного Крыма.

В ночь на 6 октября 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". Их запустили с мыса Чауда (Крым).

Как сообщаю в Воздушных силах ВСУ, зафиксированы пуски 33 "шахедов", которые направлялись несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

К отражению воздушной атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

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"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 25 "Shahed-131/136", в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей", - говорится в сообщении.

Последние атаки оккупантов

Россияне нанесли удар по Харькову. Удары были совершены около 7:00 в пятницу, 6 октября. Полиция Харьковской области сообщает, что в Харькове зафиксировано два прилета вражеских ракет. Предварительно, это ракеты типа "Искандер".

5 октября РФ ударила ракетой по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе. Там находилось около 60 человек - там проходили поминки по украинскому военному, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

51 человек погиб в результате удара. Три человека считаются пропавшими без вести.

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