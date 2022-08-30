Известно, что на момент начала полномасштабного вторжения в Украину таких ракет было на вооружении ВС РФ чуть более 400.

Ракеты П-800 "Оникс", которыми Россия ранее часто обстреливала Одесскую область, стали дефицитными.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Согласно одной из версий, причиной возгорания (на мысе Фиолент в Крыму 28 августа) стала упавшая ракета П-800 "Оникс". Упала либо сама, либо ее сбила российская же ПВО. Ракетами П-800 одно время регулярно обстреливали Одесскую область. Не проходило ни дня, чтобы их не запускали городу и области. Но сейчас они практически не используются. В первую очередь потому, что стали довольно таки дефицитными", – отметил он. Відео дня:

По его информации, на момент начала полномасштабного вторжения в Украину таких ракет было на вооружении ВС РФ чуть более 400.

"В настоящее время, если это был пуск П-800, то это был пуск после довольно продолжительной паузы. Такая пауза наводит на мысль, что сейчас П-800 у рф остались только на хранении, а снятие с хранения это не просто, сорвал пломбу и повёз "заряжать". Условия хранения оружия, боеприпасов и техники в рф всем прекрасно известны. И после такого хранения это всё должно походить дополнительное обслуживание и даже ремонт", – добавил Коваленко.

Он допустил, что Россия таки запустила П-800, которую сняли с хранения и она оказалась уже непригодной к применению.

Ранее сообщалось, что в Крыму россияне могли сбить свою же ракету, которую запускали по материковой Украине.

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