Такое решение Москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины.

Военное руководство государства-агрессора России пытается масштабировать обучение младших лейтенантов и сократить сроки соответствующей подготовки. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, такое решение Москвы обусловлено серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии во время войны против Украины.

"Тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первичное офицерское звание, сразу отправляют на фронт", - говорится в сообщении.

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В ГУР проинформировали, что с целью продолжения интенсивных боевых действий в 2024 году Россия также пытается усилить боеспособность штурмовых подразделений, куда, в частности, сгоняют мужчин с оккупированных территорий Украины.

"В то же время мстительным московским вождям не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море: среди намерений россиян на 2024 год ― подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге", - заявили в разведке.

Два самых больших страха кремлевских вождей

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий озвучил две крупнейших фобии кремлевских вождей.

"Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе - это фрагментация или распад РФ. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня", - заявил Скибицкий.

Также он отметил, что задачами России в войне против Украины на 2024 год остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми временно оккупированными украинскими территориями.

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