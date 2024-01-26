Подтверждена ликвидация "пачки" офицеров РФ / фото wikimedia.org

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз удалось ликвидировать "пачку" топ-оккупантов с офицерскими званиями.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", подтверждена ликвидация одного оккупанта высшего офицерского состава и нескольких россиян с низшими званиями.

Среди "успешно демобилизованных":

Видео дня
  • подполковник Ткаченко Александр;
  • капитан Федоров Игорь;
  • старший лейтенант Кабанович Вадим;
  • лейтенант Шпачков Сергей;
  • лейтенант Цветков Сергей.
Уничтожены российские захватчики / t.me/a_shtirlitz

Потери России в Украине - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки потери России в Украине очень серьезно выросли и стремительно пересекли новую психологическую отметку - теперь составляют более 380 тысяч оккупантов.

Уничтожены еще 990 противников, и теперь общие потери РФ в живой силе составляют примерно 380 600 человек.

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