Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз удалось ликвидировать "пачку" топ-оккупантов с офицерскими званиями.
Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", подтверждена ликвидация одного оккупанта высшего офицерского состава и нескольких россиян с низшими званиями.
Среди "успешно демобилизованных":
Видео дня
- подполковник Ткаченко Александр;
- капитан Федоров Игорь;
- старший лейтенант Кабанович Вадим;
- лейтенант Шпачков Сергей;
- лейтенант Цветков Сергей.
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