Для этого россияне создали "охранную" организацию на территории Беларуси, чтобы устраивать провокации под видом ВСУ.

Российские спецслужбы создали в Беларуси "охранное предприятие" для того, чтобы устраивать провокации под видом ВСУ и так втянуть Беларусь в войну против Украины.

Об этом рассказал эксперт по экономическим и политическим вопросам Георгий Биркадзе в эфире информационного телемарафона. По его словам, в это "охранное предприятие" набирают только офицеров, которым платят около 3700-4000 евро.

"Они (российские спецслужбы - УНИАН) таким образом привлекают туда людей, чтобы хоть кто-то уже пошел служить", - сообщил эксперт.

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Биркадзе отметил, что организацией "охранной" структуры занимались российские спецслужбы. С сентября они начали завозить на предприятие шевроны, нашивки воинов ВСУ для того, чтобы организовывать провокации против Беларуси.

"Можно будет эту форму надеть на российских военных, устроить провокацию и таким образом втянуть Беларусь в войну", - добавил он.

Также эксперт отметил, что в самой Российской Федерации мужчины не хотят участвовать в войне против Украины, поскольку понимают, что это "билет в один конец".

Война в Украине - угроза со стороны Беларуси

Как сообщал УНИАН, 10 января спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой и пока не фиксируется создания какой-то мощной ударной группировки для вторжения на территорию Украины.

В то же время на территории Беларуси постоянно происходят совместные с Россией военные учения. В частности на 16 января анонсированы очередные учения - для авиационной компоненты. Военный эксперт Олег Жданов считает, что этими учениями Россия хочет держать Украину, а также Польшу и страны Балтии, в напряжении и отвлекать наших военных на северную границу.

Между тем, Москва продолжает насыщать Беларусь личным составом и вооружением. В частности, 9 января Россия перебросила в Белоруссию еще один эшелон с техникой и военными ВС РФ.

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