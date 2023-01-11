Активный набор кадров длится уже несколько месяцев.

На территории Беларуси готовят аналог бойцов частного российского вооруженного формирования ЧВК "Вагнера" для вторжения в Украину.

Речь идет о частном охранном предприятии (ЧОП) "ГардСервис", которое насчитывает уже более тысячи человек. Подробности о возможной опасности и подготовке новых "бойцов" рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик, передает DW.

По его словам, персонал компании активно готовят к боевым действиям: соответствующие тренировки уже проходят на нескольких белорусских полигонах.

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"Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области - ред.) тренируют сотрудников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также проходят активные действия", - сказал он.

Активный набор кадров для участия в ЧОП длится уже несколько месяцев. При этом количество участников "ГардСервис" за последнее время существенно увеличилось: в основном кадровый состав персонала расширили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси. Сахащик предполагает, что их общее число может превышать тысячу человек.

По мнению представителя штаба Тихановской, участников "ГардСервис" могут использовать как в диверсионно-разведывательных группах, так и для штурмовых задач, по примеру ЧВК "Вагнера".

"ГардСервис" - что известно

Частное охранное предприятие "Гард Сервис" было сформировано в Беларуси в июне 2020 год на базе частной компании "Глобалкастом-менеджмент". В соответствии с личным указом главы Беларуси Александра Лукашенко, все участники компании официально имеют право носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также другие инструменты для применения физической силы "в порядке, установленном законом для военизированной охраны". Считается, что подобные льготы компания получила неслучайно: туда набирают только "своих" на случай неблагоприятного политического сценария для Лукашенко.

Ранее в британской разведке заявили, что большое количество российских войск в Беларуси не представляет угрозы для Украины. Это объясняется тем, что военные занимаются обучением на полигонах, а не готовятся к новому вторжению с этого направления.

28 декабря 2022 года в Государственной пограничной службе Украины констатировали, что в Беларуси находятся более 10 тысяч российских солдат, однако этого недостаточно для нового наступления на нашу страну.

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