Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Россия вновь атаковала Харьков. Оккупанты ударили по городу ракетами. Уже известно о серии взрывов.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове серия взрывов", - рассказал он и призвал горожан быть очень осторожными.

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Также о ракетной атаке сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал жителей Харькова находиться в укрытиях.

Вскоре Терехов раскрыл детали новой вражеской атаки по Харькову. Оказалось, рашисты ударили ракетами по предприятию города.

"Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела устанавливает ГСЧС", - указал мэр города.

Кроме этого уже стало известно о пострадавших.

"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек. Есть разрушение промышленной инфраструктуры. На местах работают все профильные службы. Информация дополняется", - написал Синегубов.

РФ атакует Харьков и область: что известно

На сегодня Харьковская область почти полностью деоккупирована, но из-за близости российской границы в регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора. Как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, ВСУ готовы к любому развитию событий, но защитникам Украины понадобится время, чтобы "перемолоть ту мразь".

На сегодня в Харьковской области освобождены 544 населенных пунктов. Под временной оккупацией России остается 32 населенных пункта. Украинский военный рассказал об обороне пограничной Харьковщины и отметил, что у Украины крепкая оборона. Рашистам не удастся зайти так, как они это сделали в феврале.

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