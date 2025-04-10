Волонтер подчеркнула, что Россия хочет полностью "стереть" украинцев.

Масштабное наступление российских оккупантов на как минимум три области Украины возможно, если исходить из худшего сценария. Такое мнение в эфире "Громадського радіо" высказала Мария Берлинская, волонтер, ветеран и руководитель проекта Victory Drones.

"Я допускаю все. Потому что я исхожу из худшего сценария. Сценарий, где нас хотят стереть полностью", - заявила она.

Берлинская подчеркнула, что вопрос стоит в существовании всей Украины.

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"Если кто-то думает, что где-то там Путин остановится по Днепру, если ему отдать часть... Есть иногда такое мнение, была история: "Если отдать "ДНР", "ЛНР" так называемые, то нас оставят в покое" или "Отдать Крым, и оставят в покое". Нет той жертвы, которая будет достаточной. Кроме всей территории Украины и нас как народа. Который должен быть или уничтожен, часть, или часть - перейти под оккупационное рабство. Возможно все", - подчеркнула волонтер.

По ее словам, такая точка зрения позволяет не паниковать, а спокойно готовиться, ведь "хочешь мира - готовься к войне".

Новое наступление России: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне уже фактически начали свое наступление на Сумщине и Харьковщине. Кроме того, он добавил, что среди планов врага - также создать буферную зону и в Черниговской области.

В то же время представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий отметил, что захватчики за прошедшие несколько недель усилили давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничье Сумщины.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что российские захватчики могут продолжать ползучую оккупацию с целью подхода к таким крупным городам, как Сумы и Харьков, чтобы попытаться их окружить. Однако, он выразил сомнение, что враг может попытаться штурмовать непосредственно Сумы или Харьков, потому что "там в уличных боях можно на годы увязнуть".

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