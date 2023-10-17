Основная задача таких тренировок – передать боевикам опыт ведения боев, полученный в войне против Украины.

Инструкторы из состава уже не существующей ЧВК "Вагнер", которые находились на территории Беларуси, сейчас принимают активное участие в подготовке боевиков "Хезболлы".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что речь идет об обучении боевиков ливанской группировки на залегендированных военных базах в Сирии.

"Основная задача – передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами. Заметим, что сейчас боевики "Хезболлы" ведут боевые действия против Израиля вместе с террористами из ХАМАС. Последние в начале месяца совершили нападение на Израиль, подготовку к нападению осуществляли в частности инструкторы "Вагнер", – говорится в сообщении.

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В ЦНС отмечают, что в этой связи можно говорить о систематической поддержке Россией террористических атак против Израиля через свои прокси-группировки.

Война в Израиле: ЧВК "Вагнер" готовила боевиков ХАМАС

Ранее Центр национального сопротивления публиковал информацию о том, что боевики российской ЧВК "Вагнер" готовили террористическую группировку ХАМАС к нападению на Израиль, которое произошло в субботу, 7 октября 2023 года.

По данным ЦНС, одним из ключевых направлений этой подготовки стало применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатого материала. Только россияне среди союзников группировки ХАМАС имеют такой опыт.

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