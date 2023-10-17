Инструкторы из состава уже не существующей ЧВК "Вагнер", которые находились на территории Беларуси, сейчас принимают активное участие в подготовке боевиков "Хезболлы".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что речь идет об обучении боевиков ливанской группировки на залегендированных военных базах в Сирии.
"Основная задача – передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами. Заметим, что сейчас боевики "Хезболлы" ведут боевые действия против Израиля вместе с террористами из ХАМАС. Последние в начале месяца совершили нападение на Израиль, подготовку к нападению осуществляли в частности инструкторы "Вагнер", – говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что в этой связи можно говорить о систематической поддержке Россией террористических атак против Израиля через свои прокси-группировки.
Война в Израиле: ЧВК "Вагнер" готовила боевиков ХАМАС
Ранее Центр национального сопротивления публиковал информацию о том, что боевики российской ЧВК "Вагнер" готовили террористическую группировку ХАМАС к нападению на Израиль, которое произошло в субботу, 7 октября 2023 года.
По данным ЦНС, одним из ключевых направлений этой подготовки стало применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывчатого материала. Только россияне среди союзников группировки ХАМАС имеют такой опыт.