Эти дроны отличаются низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными сигнатурами.

Немецкий оборонная компания Райнметалл до конца года передадут Украине беспилотную систему Luna New Generation.

Как сообщает Reuters, она состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапульты и военных грузовиков.

Отмечается, что система LUNA NG - это первый ударный беспилотник немецкого производства. Так, разведывательный дрон может нести до восьми мультикоптеров с вооружением. В полете он отличается низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными сигнатурами.

Видео дня

"Осуществляя разведку, LUNA NG поможет определить цели и доставит к ним средства поражения", - рассказали в Rheinmetall.

Вооружение от Rheinmetall для Украины

Эта немецкая компания активно участвует в поставках вооружения в Украину.

Так, в июле стало известно, что Rheinmetall планирует поставить Украине 300 тысяч снарядов для Gepard, которые помогут сбивать российские дроны. Первые поставки будут уже в ближайшее время. Компания установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе за несколько месяцев, хотя обычно подобный процесс занимает годы.

Кроме того, концерн Rheinmetall планирует через несколько недель открыть Центр обслуживания танков Leopard непосредственно в Украине.

Недавно немецкий концерн Rheinmetall купил 50 танков Leopard 1 в Бельгии для передачи их Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: