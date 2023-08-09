Украина получит 25 танков, а также другую технику.

В Министерстве обороны Германии подтвердили передачу Украине крупной партии танков Leopard 1 и назвали точное количество. Ранее СМИ сообщали, что немецкий концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard-1 у Бельгии для передачи их Украине

Как заявили в Минобороны ФРГ, отвечая на вопрос корреспондента DW, Украина получит 25 танков Leopard-1.

Также Германия передаст нашей стране пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка.

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Приобретение танков для Украины в Бельгии - что известно

8 августа СМИ писали, что неназванная страна выкупила у бельгийской компании OIP Land Systems крупную партию немецких танков Leopard 1 для дальнейшей поставки этой техники Вооруженным силам Украины.

Позже немецкое издание Handelsblatt сообщило, что тайным покупателем оказалась немецкая компания Rheinmetall.

Источники издания сообщили, что компания Rheinmetall купила 50 танков Leopard 1. Перед отправкой танков в Украину концерн их отремонтирует.

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