Генеральный директор Армин Паппергер собирается защитить завод системами ПВО производства Rheinmetall.

В начале июля немецкий концерн Rheinmetall объявил о намерении построить в Украине завод по производству боеприпасов, танков и другой бронетехники.

"Такой завод, если он будет построен, станет <…> законной целью для Вооружённых сил РФ", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет BILD.

Отмечается, что угрозы российских чиновников звучат не впервые. Ранее Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram пост, в котором сказал: "Если фрицы всё-таки решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждём с нетерпением". И пообещал "салют из "Калибров".

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Генеральный директор Армин Паппергер собирается защитить завод системами ПВО производства Rheinmetall.

Планы по строительству завода Rheinmetall в Украине - детали

Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель, не обращая внимания на опасения других западных оборонных компаний, которые, как сообщается, имеют место в стране, пока она находится в состоянии войны с Россией.

Предполагается, что завод сможет выпускать до 400 танков в год. Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал СМИ, что главная задача концерна - "поддержать наших украинских партнёров в борьбе за свободу и демократию и как можно быстрее удовлетворить их насущные потребности".

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