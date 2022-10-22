Корабельная группировка врага в Черном море сейчас состоит из 14 кораблей.

В Черном море корабельная группировка вражеского российского флота увеличилась до 14 единиц. Общее количество готовых к применению "Калибров" может превышать 30 штук.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 15:00.

"В корабельной группировке в Черном море, которая сейчас состоит из 14 кораблей, враг увеличил количество ракетоносителей, усилив группировку двумя подводными лодками. При этом общее количество готовых к применению "Калибров" может превышать 30 штук", - сказал спикер.

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Ситуация в Черном море: враг увеличивает количество ракет

Как сообщал УНИАН, в сводке по итогам оперативной обстановки 21 октября говорилось, что корабельное группировки вражеского флота в Черном море увеличилось до 10 единиц. Отмечалось, что 3 надводных ракетоносителя снаряжены 24 "Калибрами".

Днем Россия снова массирована ударила ракетами по Украине. Впоследствии эксперт раскрыл подробности новой вражеской атаки и рассказал, чем именно страна-агрессор била по мирному населению.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, оккупанты использовали 36 ракет для ударов по Украине большинство сбили.

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