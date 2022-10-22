Корабельная группировка противника за сутки увеличилась на три единицы.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилось до 10 единиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг" по итогам оперативной обстановки 21 октября.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом в ее составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженных двадцатью четырьмя "Калибрами", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября корабельная группировка врага состояла из 7 единиц, среди которых, в частности, 1 ракетоноситель, который может нести на борту 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Утром 10 октября РФ осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны во Львовской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Тернопольской и Киевской областях. Противник попал в ряд объектов критической инфраструктуры, погибли 20 человек, а 108 - были травмированы.

РФ запустила по Украине 84 крылатых ракеты, 43 из них уничтожили. Военный эксперт Роман Свитан считает, что противник во время атаки 10 октября выдал максимум.

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