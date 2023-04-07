Соответствующие изменения произошли за период с 11 февраля по 16 марта.

Армия РФ в течение последнего месяца опустошила свои базы на севере временно оккупированного Крыма: оттуда вывели артиллерию, танки и другую технику.

Об этом сообщает аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter. Он опубликовал серию видео и фото спутниковых снимков, которые подтверждают передислокацию техники РФ за период с 11 февраля по 16 марта.

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия", - написал он.

Также аналитик добавил кадры, демонстрирующие оборонительные сооружения оккупантов вблизи Медведевки. Африк считает, что подобными заграждениями армия РФ обустраивает всю территорию Крыма.

Армия РФ использует наркоманов для усиления защиты Крыма

Напомним, что ранее издание The Washington Post заметило, что за последний период времени оккупанты начали активно строить сеть траншей и заграждений на территории полуострова.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что для "грязной работы" россияне используют наркоманов и алкоголиков, считая, что им не нужно платить за участие в возведении фортификационных сооружений.

Вас также могут заинтересовать новости: