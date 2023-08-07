У России проблема с артиллерией, уверен обозреватель.

Россия вынуждено "вернула к жизни" своих "жутких уродцев" - самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С18 "Пат-С".

"Больше гомункулусов, разнообразных и страшных! Похоже, проблема с артиллерией, а точнее с наполнением войск САУ, вынуждает Россию возвращать к жизни настолько уродливые проекты, что и речи просто быть не может. В частности, речь идет о жутком уродце САУ 2С18 "Пат-С"", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, идея о создании САУ 2С18 "Пат-С" возникла в далеких 1980-х, и сутью было создание САУ калибра 152-м, которая бы могла плавать.

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"Основным орудием был нарезной ствол 2А63, который размещался на шасси БМП-3. То есть, эдакая "Мста-С" (условно), но не на шасси Т-80, а дохлой БМП-3... Задумка предельно проста - обеспечить фронт максимально возможным количеством новых 152-мм САУ. Производство БМП-3 в России налажено, в отличие от Т-80 и "Мста-С", как пример, а потому и будут клепать. Но сама концепция… есть сомнения в жизнеспособности. Но, вариантов у ВПК гомункулусов других нет", - добавил Коваленко.

Потери России в Украине на 7 августа - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже уничтожено 250 тысяч 240 оккупантов, Только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 540 захватчиков.

Кроме того, Россия потеряла на боле боя в Украине не менее: БПЛА оперативно-тактического уровня - 4154, крылатых ракет - 1377, артиллерийских систем - 4977, танков - 4244.

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