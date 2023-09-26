Большинство завербованных кубинцев вызвались стать в ряды оккупантов по экономическим причинам, а не идейным.

Россия вербует граждан Кубы для участия в войне против Украины. Для большинства тех, кто согласился на предложение вербовщиков, это просто способ сбежать с самой Кубы. Об этом пишет издание Politico, журналистам которого удалось пообщаться с некоторыми кубинскими наемниками.

Так, издание приводит пример 19-летнего Сезара - бармена из Гаваны, который едва сводит концы с концами и уже имел неудачную попытку выбраться с Кубы на лодке. Теперь же он сможет покинуть "остров Свободы" самолетом в Москву, билет на который оплатил российский вербовщик.

"Если это та жертва, на которую я должен пойти ради успеха своей семьи, я это сделаю. Вы можете быть физиком-ядерщиком и все равно умереть с голоду здесь. С моей нынешней зарплатой я едва могу купить такие элементарные вещи, как туалетная бумага или молоко", — сказал Сезар и выразил надежду, что на войне ему позволят быть просто фельдшером.

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Также Politico выяснило, что не всем завербованным кубинцам говорят правду относительно того, чем именно им придется заниматься на фронте. Например, 40-летний доброволец по имени Педро утверждает, что вербовщики обещали ему работу водителя - возить персонал и стройматериалы в тыловой зоне. Но уже по прибытии в Россию ему рассказали, что на самом деле кубинцу придется воевать именно с оружием в руках.

"Мы подписали контракт с дьяволом. А дьявол конфеты не раздает", - признается мужчина, которому вскоре светит отправка на фронт.

Издание выяснило, что активную вербовочную кампанию на Кубе Россия развернула еще в конце прошлого года. Потенциальным наемникам предлагают годовой контракт с российской армией и быструю легализацию в России. Им также обещают единовременное пособие в размере 2000 долларов и месячную зарплату в размере 2100 долларов. Сейчас речь идет о нескольких десятках, или сотнях завербованных.

По мнению экспертов, комментирующих ситуацию, вербовка иностранцев нужна России больше для пропагандистских задач – показать, что в мире поддерживают агрессию против Украины. "Без владения языком, знания местности или соответствующей подготовки к современной войне, они будут быстро убиты, и все", — говорит старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Павел Лузин.

Россия вербует кубинцев на войну

Как писал УНИАН, в начале сентября вокруг Кубы разразился дипломатический скандал из-за сообщения, что Россия вербует кубинцев для войны в Украине. Тогда МИД Кубы на публику сделало заявление, что якобы выступает категорически против этого.

Тогда же появились сообщение, что кубинские власти арестовали группу вербовщиков, которые заманивали кубинцев на войну против Украины.

Однако параллельно кубинские чиновники делали прямо противоположные заявления, что Гавана якобы не против того, чтобы кубинские граждане подписывали контракты с российской армией.

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