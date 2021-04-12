Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины.
Об этом он сообщил в эфире передачи "PRO войско", говорится на сайте управления.
Читайте такжеВ Брюсселе проведут экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии РФТак, по данным ГУР, в течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.
По словам Скибицкой, это связано с наращиванием и активными мерами боевой и оперативной подготовки российских войск возле украинской границы. Подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против нашего государства.
Как сообщал УНИАН, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крыму через Крымский мост.
Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
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8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всего украинского-российской границы.
Главнокомандующий ВСУ заверил, что «на все провокации, на все действия противника у нас спланированы соответствующие меры немедленного реагирования».
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