Подобные перемещения разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против нашего государства.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия увеличивает ударную группировку вокруг Украины.

Об этом он сообщил в эфире передачи "PRO войско", говорится на сайте управления.

Читайте такжеВ Брюсселе проведут экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии РФТак, по данным ГУР, в течение последних недель уровень военной угрозы со стороны России постоянно повышается.

По словам Скибицкой, это связано с наращиванием и активными мерами боевой и оперативной подготовки российских войск возле украинской границы. Подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия Российской Федерации против нашего государства.

Как сообщал УНИАН, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крыму через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

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8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всего украинского-российской границы.

Главнокомандующий ВСУ заверил, что «на все провокации, на все действия противника у нас спланированы соответствующие меры немедленного реагирования».

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Автор: Константин Гончаров