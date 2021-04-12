Российская делегация бойкотировала созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.

Россия отказалась разъяснить на запрос Украины относительно существенного роста военного присутствия возле украинских границ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

"7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011года о мерах по укреплению доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос о даче разъяснений относительно существенного роста военного присутствия Российской Федерации вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней", - отметили в ведомстве.

В то же время, в МИД сожалеют, что российская сторона отказалась "предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности".

"Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности напряжения, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ", - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим украинские дипломаты считают, что отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозу силой в отношении Украины.

"Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинствующую риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ", - подчеркивается в заявлении.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Виталий Саенко