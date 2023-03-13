Сегодня стало известно, что на территории России в срочном порядке вырубают леса для развертывания новых систем противовоздушной защиты.

Украинский активист и волонтер Юрий Касьянов заявил, что Москва в ускоренном порядке размещает новые системы противовоздушной обороны (ПВО) в страхе перед украинскими "боевыми комарами". Напомним, что буквально недавно в Украине завершился крупный благотворительный сбор на дроны для ВСУ.

Об этом активист написал в своем Facebook, прокомментировав расследование журналистов The Insider по поводу развертывания новых комплексов С-400 и ЗРПК "Панцирь С1" в черте российской столицы. По его мнению, это не связано с опасениями по поводу возможных налетов со стороны украинской авиации или, тем более, с НАТО.

"Это - против "шахедов". Против украинских ударных дронов-камикадзе, похожих на "шахеды", которых так боятся в Кремле", - заявил Касьянов.

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Он отметил, что теоретически системы ПВО Кремля могут "ловить" украинские дроны, хотя целесообразность запуска дорогих российских ракет С-300/400 ради ликвидации дрона - отдельный вопрос, но "страх" в рядах "Мацквы" провоцирует РФ принять дополнительные меры безопасности.

"Представляете, что будет творится в Мацкве в результате даже мало-мальского беспилотного налёта?..", - отметил он.

Касьянов заявил, что "страх" Кремля перед украинскими дронами в некоторой мере вполне оправдан, ведь БПЛА более компактных размеров с размахом крыла 2-3 метра и весом до 20 кг - могут легко обходить российские ПВО.

Он считает, что такие "боевые комары" ВСУ способны обеспечить массированный и точный налёт как минимум на одну "важную" цель России, а это - стопроцентно парализует всю систему ПВО - она просто зря истратит свои боекомплекты. В итоге, россиянам придется сбивать эти дроны вручную, при помощи огнестрельного оружия, что также "сомнительное мероприятие", ведь противник сможет обнаружить украинских "комаров" с большим трудом, считает он.

"Вывод: Мацкву покорит не тот, у кого дорогие, большие, мощные дроны с большой боевой частью, а у кого маленькие, недорогие, точные и незаметные. При взлётном весе 15-20 кг и размахе крыла 2-2,5 метра надо 5-7 литров топлива, чтобы доставить 3-5 кг полезного груза точно к цели на дальности 600 км", - резюмировал волонтер.

Под Москвой готовятся к развертыванию новых ПВО

Напомним, что сегодня издание The Isider опубликовало статью, в которой говорится, что россияне готовятся к развертыванию сразу нескольких систем ПВО на разных участках неподалеку от Москвы: там днем и ночью происходит активная вырубка леса и зачистка территорий.

Всего было замечено четыре пусковые установки. СМИ сообщили, что РФ, вероятнее всего, планирует установить зенитно-ракетные комплексы С-400 возле сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, а также возле парка-заповедника "Лосиный остров".

Помимо этого, россияне развернули радиолокационную станцию (РЛС) 92Н6Е для обнаружения воздушных целей.

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