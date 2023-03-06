Средства собирали на 10 беспилотных комплексов для украинской армии.

По итогам благотворительного сбора "Лютый донат", который был запущен Национальным банком при поддержке "ПриватБанка" и платформы United24, украинцы задонатили на дроны-разведчики "Чаклун" 11,8 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка". Сбор на десять беспилотных комплексов "Чаклун" для Вооруженных сил Украины длился с 24 февраля по 5 марта.

Видео дня

Сбор на дроны для ВСУ - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Национальный банк Украины вместе с фандрайзинговой платформой United24 и в партнерстве с "ПриватБанком" начали благотворительный сбор средств "Лютый донат" на беспилотники для Вооруженных сил Украины.

Для участников этой благотворительной инициативы Национальный банк предусмотрел 24 эксклюзивных подарка, которые будут разыграны среди всех участников акции, которые задонатят не менее 300 грн.

Среди подарков - 4 набора памятных монет "государственные символы Украины" с подписями президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука; 13 памятных монет "Архистратиг Михаил" из серебра, каждая из которых имеет подпись одного из командующих ВСУ: главнокомандующего Валерия Залужного (5 штук), Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского (4 штуки), Командующего Воздушных Сил ВСУ Николая Олещука (4 штуки).

Также среди подарков 7 банкнот номиналом 100 грн с подписью главы НБУ Андрея Пышного.

Количество донатов от одного человека было неограниченным. Все донаты сразу попадали на спецсчет Национального банка, открытый для нужд Сил обороны Украины.

Беспилотник "Чаклун" - легкий в использовании, пригодный к ручному запуску и ремонту в полевых условиях разведчик украинского производства. В каждый комплекс входят 5 дронов, которые способны находиться в воздухе 60 минут и летать на расстояние до 100 километров. Стоимость 1 комплекса - 1 032 000 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: