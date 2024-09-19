В России уничтожено серьезное количество боеприпасов, считает эксперт.

Продолжается война в Украине, и удачный удар по крупному складу боеприпасов в городе Торопец (Тверская область РФ) важен, поскольку там находилась взрывчатка, которая была "решающей для отдельных участков фронта".

Также мнением поделился капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире "Эспрессо". "Это очень важное событие, и оно будет иметь эффект в попытке убедить партнеров. Потому что действительно - такой длинный удар на такое большое расстояние - фактически 600 км, причем не самым технологичным оружием, причем достаточно технологичным. Имею в виду беспилотные системы. Он (удар, - УНИАН) показал, что там уничтожено серьезное количество боеприпасов. Причем боеприпасов, которые представляют наибольшую угрозу и вред", - сказал Рыженко.

Как отметил Рыженко, по данным аналитиков, такие удары на большое расстояние, как правило, имеют большую эффективность, и противник перехватывает их гораздо меньше, чем удары на короткую дистанцию. Эксперт считает, что атака по складу в Тверской области РФ на конкретном примере демонстрирует западным партнерам, как украинские военные могут влиять на противника.

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"Думаю, что это очень хороший пример будет показать партнерам, как мы влияем на противника, лишаем его боевой мощи, возможности вести операции даже насчет такого, скажем, нетехнологичного оружия. Если нам дадут разрешение использования оружия по таким объектам более технологичного, такого, как крылатые ракеты, то противник просто будет поставлен перед дилеммой о том, что боевые действия он не может вести. И выполнять задачи военными способами он также будет не способен", - считает он.

По его мнению, таких складов в РФ достаточно много, но, вероятно, сейчас они не все заполнены. Как считает Рыженко, об этом свидетельствует даже тот факт, что на третьем году полномасштабной войны россияне боеприпасы "хаотично закупают в Иране и Северной Корее".

"На этом складе (в Тверской области, - УНИАН) было много взрывчатки, которая была важно, даже решающей для отдельных участков фронта", - подчеркнул Рыженко.

Важные новости о войне - что сообщалось

Напомним, украинские беспилотники атаковали город Торопец и попали в большой вражеский склад боеприпасов, на котором, возможно, было редкое и мощное оружие. В частности, дроны Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ. На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", УАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Говорилось, что "бавовна" пылала на участке шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.

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