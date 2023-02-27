Поврежденный в Беларуси самолет был "ушами и глазами" российских войск в Украине.

Повреждение российского самолета-разведчика А-50 в ходе атаки партизан на аэродром Мачулищи под Минском не повлияет на возможности россиян наносить ракетно-дроновые удары по Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что Россия имеет на вооружении еще 8 таких самолетов, больше половины из которых – модернизированной версии. Поэтому воздушные атаки по Украине не прекратятся.

"Но, безусловно, для Украины это хорошая новость, что здесь говорить. Этот самолет постоянно в воздухе, проводит радиолокационную разведку, сканирует территорию, когда работают наши средства ПВО, обнаруживает их местонахождение, отслеживает взлет, посадку и направления движения нашей авиации", – рассказал Игнат.

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Повреждение российского самолета А-50 в Беларуси

Утром воскресенья, 26 февраля, на военном аэродроме Мачулищи под Минском, который использует российская оккупационная армия, раздалась серия взрывов. Ближе к вечеру стало известно, что в ходе дерзкой атаки извне был поврежден стоявший на земле самолет дальней радиолокационной разведки А-50, принадлежащий ВС РФ.

Ответственность за атаку на себя взяли беларуские партизаны. Они утверждают, что атаковали аэродром с помощью беспилотников и смогли нанести самолету очень серьезные повреждения.

Военный эксперт Роман Свитан выразил предположение, что запланированная на понедельник новая масштабная атака ракетами по Украине не состоялась именно из-за того, что агрессор лишился своего самолета-разведчика.

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