В Силах обороны юга констатируют, что в их зоне ответственности в последнее время выходов кораблей ЧМ РФ на боевое дежурство фактически не фиксируется.

В Черном море российские ракетоносители не выходили на дежурство уже две недели. Об этом отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя то, как изменила ситуацию в акватории успешная работа украинских морских дорон по вражеским кораблям и инфраструктуре.

"В нашей зоне ответственности мы наблюдаем что, действительно, выходов кораблей на боевое дежурство фактически не фиксируется. Они обеспечивают охрану и оборону своего пукнту базирования вблизи Новороссийска. По состоянию на сейчас, по нашим данным, в акватории Черного моря один такой патрулирующий корабль. В акватории Азовского - тоже один. Они контролируют гражданское судоходство через Керчь-Еникальский пролив. Ракетоносители находятся в пунктах базирования с 19 февраля и не выходили на дежурство", - сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас на юге враг активизировал разведку по выявлению украинских систем ПВО с помощью противорадиолокационных ракет Х-31П.

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Гуменюк напомнила, что ракета Х31-П - это противорадиолокационная ракета, которая направлена на поиски систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций.

"Как правило, мы наблюдаем такую активность время от времени, она возникает с вражеской стороны, когда у них не хватает информации разведданных. Это как разведка боем. Они пытаются проверить. Так, если сработает (наши системы ПВО начнут сбивать), то 100% есть система противовоздушной обороны, или если ракета достигнет своей цели, значит систему радиолокации ПВО удалось сбить. Мы видим, что после потери А-50 враг несколько ативизировался, в том числе и с этими ракетами, пытаясь разведкой боем проверять различные направления", - отметила Гуменюк.

Относительно противодействия применению россиянами управляемых авиабомб она отметила, что на эти снаряды не целесообразно тратить средства противовоздушной обороны, которые есть в наличии в ВСУ. В то же время ведется нашими Силами обороны "привентивная работа".

"Для того, чтобы бить по каждой такой управляемой авиабомбе, которых в России очень много и мы это видим уже по периоду их применения, нужно много снаряжения для тех средств, которые мы имеем. То есть нужно соответствующих снарядов очень много. И использовать их по управляемым авиабомбам очень непродуктивная ситуация. Поэтому поднимается вопрос о превентивных мерах, о том, что необходимо заблокировать тактическую авиацию как способ доставки этих КАБов для выполнения боевых задач. В то же время, ожидая появления истребителей, мы не сидим сложа руки. Результаты работы противовоздушной обороны Воздушных сил по сбиванию самолетов тактической авиации красноречиво свидетельствует о том. С уничтожением самолетов врага уменьшается и количество управляемых авиабомб", - прокомментировала Гуменюк.

Россия теряет флот и авиацию - подробности

Как сообщал УНИАН, 26 февраля спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что несмотря на уничтожение Силами обороны кораблей Черноморского флота РФ, его группировка еще остается достаточно большой и несет опасность. По его словам, в основном это носители крылатых ракет. И сейчас единственная проблема, с которой они сталкиваются - это фактическое отрезание от военно-морской базы в Севастополе, которая является основной, где происходит загрузка ракет. Соответственно это ограничивает их действия.

При этом, в течение февраля 2024-го украинские воины уничтожили 13 российских военных самолетов. Об этом в последний день февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Твиттер.

Сегодня Институт изучения войны ISW обнародовал информацию, что с 17 февраля и до сих пор российские оккупационные войска потеряли 15 самолетов. Отмечалось, что Россия стремительно теряет свою боевую авиацию. В частности речь шла о том, что вечером 2 марта после сбития еще двух Су-34 активность российской авиации на востоке Украины полностью прекратилась. А представитель Воздушных сил Юрий Гнат заявил, что снижение активности российской авиации продолжалось и 3 марта.

Как отмечают аналитики ISW, в общем, россияне, вероятно, имеют около 300 различных истребителей Су. Предыдущие потери авиации также заставляли страну-агрессора делать "паузу" на значительные периоды времени.

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