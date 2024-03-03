Всего на боевом дежурстве находится четыре российских корабля и две подводные лодки.

Российские оккупанты вывела в Средиземное море две подводные лодки. Они являются носителями крылатых ракет "Калибр", которыми РФ бьет по украинским городам.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины на своей Facebook-странице сообщили, что на боевом дежурстве находится четыре российских корабля и две подводные лодки:

в Черном море – один корабль;

в Азовском море - один корабль;

в Средиземном море - два корабля и две подводные лодки, которые являются носителями "Калибр" со средним залпом до 12 ракет.

В свою очередь спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заверил, что на данный момент угрозы для украинцев нет.

Видео дня

Ситуация в Черном море - последние новости

29 февраля начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты все еще держат корабли в Черном море, но ракетоносители враг не выводил на боевое дежурство уже давно - их не наблюдали на боевом дежурстве с 18 февраля.

Она отметила, что в море россияне выводили лишь корабли для патрулирования, которые не несли прямой угрозы для украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: