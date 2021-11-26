Российские наемники минируют местность, а затем на минах подрываются сами же оккупанты.

Командование ВС РФ продолжает отправлять кадровых офицеров и российских контрактных военных в ОРДЛО. На этой неделе на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыла очередная группа наемников из России для разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины

"На этой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений", - рассказали в Управлении.

Вместе с тем в ГУР отметили, что наемники РФ интенсивно минируют местность. А это, в свою очередь, ведет к потерям среди личного состава оккупантов. В России, конечно же, об этом молчат.

Читайте такжеЯрош сказал, какое страшное решение принял Путин в отношении Украины"Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", - добавили в пресс-службе ГУР.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в "Слуге народа" назвали условие для введения военного положения в Украине. Депутат призвал украинцев не паниковать, однако быть готовыми к подобному решению.

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Автор: Полина Кузенко