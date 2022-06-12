По его словам, если Запад не будет помогать Украине, 500 тысяч украинцев присоединятся к 1,5-миллионной армии РФ и РБ.

Россия не выиграла еще ни одной войны, в которой на её стороне не принимали участия украинцы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, если Запад не будет помогать Украине, уже завтра 500 тысяч украинцев присоединятся к 1,5-миллионной армии РФ и РБ, после чего самому Западу уже придется несладко:

"Допустим, если Путин победит. И к 1,5-миллионной российской армии присоединится еще 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И все это тогда поедет в Европу. И где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз России и Украины, если таковой случится, да плюс ещё Беларусь?", - отметил Арестович.

Напомним, Арестович впервые озвучил ориентировочные потери ВСУ в полномасштабной войне с Россией. По его словам, потери россиян выше украинских в разы.

Он также предположил, что в результате успешной работы украинской артиллерии 10 июня погибли порядка 600 оккупантов.

9 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина теряет ежедневно до сотни своих бойцов, а количество раненых за день может доходить до полутысячи. В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк назвал другую цифру: по его данным, в день гибнет 100-200 украинских защитников.

1 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек ежедневно получают ранения.

Еще раньше, в середине апреля президент озвучил СМИ цифру о гибели 2,5 - 3 тысяч военных украинских Вооруженных сил в войне с оккупантами. Число раненых на тот момент, по его словам, составляло порядка 10 тысяч.

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