Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур.

В Крыму российские оккупанты объявили набор наемников во вновь созданные так называемые частные военные компании "Щит"и " Русич". Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook относительно оперативной информации по состоянию на 06: 00.

"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников во вновь созданные так называемые частные военные компании "Щит" и "Русич", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете - офицеры.

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"Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины", - говорится в сообщении.

Аналог ЧВК"Вагнер" в Беларуси

Как сообщалось ранее, в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера" для вторжения в Украину. По данным соратника Тихановской, активный набор кадров длится уже несколько месяцев.

Речь идет о частном охранном предприятии (ЧОП) "Гардсервис", которое насчитывает уже более тысячи человек. По мнению представителя штаба Тихановской, участников "Гардсервис" могут использовать как в диверсионно-разведывательных группах, так и для штурмовых задач, по примеру ЧВК "Вагнера".

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