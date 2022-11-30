После событий в этих городах РФ так и не смогла создать новую БТГ.

Россия больше не разворачивает батальонно тактические группы (БТГ), из-за чего страна-агрессор потеряла возможность достигать успехов на полномасштабной войне против Украины. Оказалось, всю силу рашисты растеряли сразу в нескольких городах, после чего их моральный дух и дисциплина сильно упали.

Как отметили аналитики Института изучения войны (ISW), начиная с апреля, российские БТГ были деградированы в ходе различных неудачных или завершившихся российских наступлений. Также свою роль сыграли изнурительные атаки РФ на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.

После того как страна-агрессор потеряла свои БТГ, а вместе с ними и свою силу, российское командование пыталось восстановить боевую мощь и снова создать батальонно тактические группы. Однако успехом это так и не увенчалось.

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"Вероятно, с тех пор российские силы бросили оставшуюся боевую мощь и новый персонал, включая мобилизованный, в плохо обученные, оснащенные и организованные специальные структуры с низким моральным духом и дисциплиной", - резюмировали аналитики.

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Ранее британская разведка сообщила о том, что РФ перестала создавать БТГ и отметила, что концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних 10 лет. Она предусматривала интеграцию батальонов с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

Помимо этого, вчера Генштаб обновил потери РФ и сообщил, что Силы обороны "прожарили" новую партию оккупантов. Защитники Украины ликвидировали еще около 480 рашистов. После этого стало известно, что в течение дня в двух областях были ранены почти 500 оккупантов.

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