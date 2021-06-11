По словам эксперта, российские войска угрожают Украине на пяти оперативно-тактических направлениях.

Координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец в связи с недавней эскалацией на границах Украины со стороны РФ не исключает, что агрессор может одновременно ударить на южном направлении и со стороны Черниговской области.

Такое предположение он высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Машовец отметил, что в общем контексте военной политики Россия наращивает военный потенциал в западном, южном и центральном военных округах.

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В частности, развертывание сил России на юго-западе направлено против Украины. Там созданы войсковые группировки оперативно-тактического масштаба на пяти основных направлениях: Черниговская и Сумская области; Харьковская область; Донбасс; Приазовье; Крым.

По данным группы "Информационное сопротивление", судя по концентрации войск, южное направление сейчас наиболее важное — это Одесская, Николаевская, Херсонская и частично Запорожская области.

Также эксперт отметил Черниговское направление, потому что это наиболее короткий путь к столице Украины.

По словам Машовца, возможный одновременный двойной удар РФ с севера и с юга «рассечет Украину пополам». «По периметру — Сумская, Харьковская области, Донбасс, Приазовье — там сосредоточена мощная группировка российских войск, которая связывает значительную часть украинских войск, а главные удары наносятся по Черниговской области и с юга», - заявил он.

Машовец добавил, что РФ развернула вдоль границы Украины группировку войск общей численностью от 100 до 120 тысяч военнослужащих.

Также во временно оккупированном Крыму развернута межвидовая группировка до 30 тысяч военнослужащих. Значительные силы расположены на нашем южном направлении. Усилены возможности Черноморского флота, сосредоточено несколько высокомобильных соединений, включая 7-ю десантное-штурмовую бригаду и отдельные части подразделений десантно-воздушных войск, морской пехоты.

По словам эксперта, Россия также развернула на этом направлении достаточное количество носителей ракетного высокоточного оружия, крылатых ракет «Калибр», оперативно-тактических ракетных комплексов с сосредоточением значительной группировки сухопутных войск.

Справка УНИАН. В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которые РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад - 2021», которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Константин Гончаров