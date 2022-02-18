РФ могла увеличить количество военных вокруг Украины до 190 тысяч - миссия США в ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер сообщает, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.
Об этом говорится в заявлении Карпентера на сайте миссии США в ОБСЕ относительно заседания в рамках Венского документа, которое Россия проигнорировала.
"Мы оцениваем, что Россия предположительно сосредоточила между 169-190 тысячами личного состава в Украине (на оккупированных территориях - УНИАН) и возле нее, если сравнивать с около 100 тысячами по состоянию на 30 января", - заявил Карпентер.
В связи с этим дипломат отметил, что эта оценка включает военные силы вдоль границы с Украиной, в Беларуси и в оккупированном Крыму, а также Национальную гвардию РФ и другие внутренние подразделения, отвечающие за безопасность, которые размещены в этих районах, и управляемые Россией силы на оккупированном Донбассе.
"Хотя Россия стремится преуменьшить или ввести мир в заблуждение относительно ее подготовки на суше и в воздушном пространстве, российские военные опубликовали информацию о их широкомасштабных военно-морских учениях в Черном море, Балтийском море и в Арктике. Россия публично сказала, что только учения в Черном море включают более 30 кораблей, и мы оцениваем, что высадка десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов, отправленных в Черное море, направлена на усиление сил там", - сказал Карпентер.
По его словам, это наиболее значительная военная мобилизация в Европе со времен Второй мировой войны.
Напомним, по данным соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля, вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину 19% украинцев оценивают как высокую, 33% – как среднюю, 20% - как низкую.
Угроза нового нападения России
В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.
15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.