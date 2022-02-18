РФ могла увеличить количество военных вокруг Украины до 190 тысяч - миссия США в ОБСЕ

Как сообщает посол Майкл Карпентер, по состоянию на 30 января количество российских войск составляло около 100 тыс. человек.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер сообщает, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

Об этом говорится в заявлении Карпентера на сайте миссии США в ОБСЕ относительно заседания в рамках Венского документа, которое Россия проигнорировала.

"Мы оцениваем, что Россия предположительно сосредоточила между 169-190 тысячами личного состава в Украине (на оккупированных территориях - УНИАН) и возле нее, если сравнивать с около 100 тысячами по состоянию на 30 января", - заявил Карпентер.

В связи с этим дипломат отметил, что эта оценка включает военные силы вдоль границы с Украиной, в Беларуси и в оккупированном Крыму, а также Национальную гвардию РФ и другие внутренние подразделения, отвечающие за безопасность, которые размещены в этих районах, и управляемые Россией силы на оккупированном Донбассе.

"Хотя Россия стремится преуменьшить или ввести мир в заблуждение относительно ее подготовки на суше и в воздушном пространстве, российские военные опубликовали информацию о их широкомасштабных военно-морских учениях в Черном море, Балтийском море и в Арктике. Россия публично сказала, что только учения в Черном море включают более 30 кораблей, и мы оцениваем, что высадка десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов, отправленных в Черное море, направлена на усиление сил там", - сказал Карпентер.

По его словам, это наиболее значительная военная мобилизация в Европе со времен Второй мировой войны.