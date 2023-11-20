ВСУ отразили наземные наступательные атаки российских захватчиков в районе Старомайорского, где и был осуществлен удар.

Войск РФ нанесли массированный авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины с использованием кассетных бомб РБК-500, модифицированных в планирующие бомбы.

Как рассказали аналитики Института изучения войны, это произошло вчера, 19 ноября, в районе Старомайорского Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники отбили наземные наступательные атаки российских захватчиков в районе Старомайорского. Также враг не смог продвинуться в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей.

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"Российские блогеры заявили, что российские войска нанесли крупный авиаудар с использованием кассетных бомб РБК-500, модифицированных в планирующие бомбы, по украинским позициям возле Старомайорского", - указывается в публикации.

По словам вражеских "военкоров", этот удар стал "первым крупным российским ударом по Украине с применением этого оружия в модификации планирующей бомбы".

Война в Украине - последние новости с фронта

Как ранее сообщал УНИАН, за минувшие сутки оккупанты наступали на пяти направлениях, на фронте произошло 46 боевых столкновений. Горячее всего было на Марьинском направлении.

Потери России на войне против Украины сейчас составляют около 319 тысяч 210 человек.

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