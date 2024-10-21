Оккупанты будут пытаться разрезать украинский плацдарм в Курской области, считает эксперт.

Российские оккупанты приближаются к третьему этапу своей наступательной операции в Курской области.

Об этом сообщил в эфире "24 Канала" эксперт сектора обороны и безопасности Олег Стариков. "Первый этап был с 10 сентября. Потом прошел второй этап с 8 октября. Сейчас у них было определенное затишье. А сейчас они будут начинать третий этап. На первом этапе они своими воздушно-десантными войсками заняли определенные плацдармы", - сказал Стариков.

Он подчеркнул, что на втором этапе они эти плацдармы закрепили - это Любимовка, Зеленый Шлях.

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По словам эксперта, тактика россиян заключается в том, чтобы на направлении Коренево-Зеленый Шлях отрезать украинские войска на северном плацдарме Курской области:

"А после этого, если им это удастся, они пойдут на юг и попытаются дойти до государственной границы. Поэтому я думаю, что в третьей декаде октября активные боевые действия начнутся, и противник начнет оттеснять".

Ситуация в Курской области: важные новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Курщине остается под контролем Сил обороны Украины. По его словам, врагу не удалось перехватить здесь инициативу.

Между тем военный эксперт Роман Свитан убежден, что Украине удалось выполнить одну из целей, которую она преследовала в Курской области. По словам эксперта, если бы россияне перебросили 50 тысяч войск с Курщины на Донбасс, то оккупанты "уже стояли бы под Павлоградом".

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