Эксперт обнадежил заявлением о мощности украинской системы ПВО.

Теоретически украинская система противовоздушной обороны (ПВО) может сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжалы".

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что зенитные ракетные комплексы NASAMS и IRIS-T могут уничтожать "Кинжалы":

"Если они будут пролетать в зоне действия этих систем и оповещение о пуске ракеты "Кинжал" будет сделано в момент пуска. Если комплекс успевает, он ее может сбить".

Отвечая на вопрос, почему во всех областях Украины объявляют воздушную тревогу, когда в Беларуси взлетают российские истребители МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжалы", Жданов отметил, что это делается ради безопасности людей:

"Мы не можем не объявить воздушную тревогу, потому что дальность пуска ракеты "Кинжал" составляет 2 тысячи километров. То есть они покрывают всю территорию Украины".

Эксперт согласился с утверждением, что во время этих взлетов россияне пытаются "срисовывать" украинскую систему ПВО.

"Это проблема, но небольшая. На сегодняшний день в Украине не осталось стационарной ПВО. Украинская ПВО мобильная… Они каждый раз поднимают (авиацию) и каждый раз пытаются "срисовать", скорее всего, пытаются определить вероятные районы, где наша ПВО занимает позиции. Но не тут-то было".

Российские ракеты "Кинжал" - что о них известно

Х-47М "Кинжал" - это гиперзвуковая аэробаллистическая ракета.

По данным из открытых источников, росле сброса с самолета ракета якобы развивает скорость, превышающую скорость звука в 10 раз.

Также сообщается, что "Кинжалы" могут маневрировать на всей траектории полета и поражать не только стационарные объекты, но и надводные корабли.