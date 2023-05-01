После войны Россия без принуждения развалится на национальные, независимые субъекты. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников во время интервью в эфире информационного телемарафона.
Так, по его словам, принуждать Россию к разделу после войны не доведется, все станется собственноручно.
"Я пытаюсь строить свои предположения на фактах, чувствуя, что там внутри, какая подоплека - это не естественное образование (Россия - УНИАН). Оно имеет ту имперскость, советскую. Это ненормальное, принудительное образование. Поэтому я убежден, они сами развалятся на национальные, независимые субъекты", - считает министр обороны.
Резников подчеркнул, что "парад суверенитетов" на территории России мы точно увидим.
Распад России - что произойдет с агрессом в ближайшем будущем
Спустя почти год после начала полномасштабной войны среди политиков, аналитиков и журналистов до сих пор почти отсутствуют какие-либо дискуссии о последствиях поражения Российской Федерации в войне, в частности, ее распада.
Политолог Александр Мотыль в комментарии Foreign Policy назвал несколько вероятных сценариев того, что произойдет с Россией после украинской победы. Речь идет об отстранении Путина от власти, возрождении полудемократического движения или захвате власти ультраправыми россиянами.
Согласно с опросом Атлантического совета (Атлантического совета), значительная часть ведущих экспертов по внешней политике считает, что Россия станет государством-неудачником или распадется к 2033 году.
Из 167 экспертов, опрошенных Атлантическим советом, 46% заявили, что крах или распад России может произойти в ближайшие 10 лет. 40% экспертов указали на Россию как на государство, которое распадется по ряду причин, в частности из-за "революции, гражданской войны или политическй дезинтеграции".
В то же время российская оппозиция надеется, что после победы Украины у России отберут ядерное оружие. По мнению политолога Андрея Пионтковского, на фоне перспективы распада страны кремлевские элиты скорее избавятся от самого Путина.