"Парад суверенитетов" на территории России мы точно увидим, подчеркивает министр.

После войны Россия без принуждения развалится на национальные, независимые субъекты. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников во время интервью в эфире информационного телемарафона.

Так, по его словам, принуждать Россию к разделу после войны не доведется, все станется собственноручно.

"Я пытаюсь строить свои предположения на фактах, чувствуя, что там внутри, какая подоплека - это не естественное образование (Россия - УНИАН). Оно имеет ту имперскость, советскую. Это ненормальное, принудительное образование. Поэтому я убежден, они сами развалятся на национальные, независимые субъекты", - считает министр обороны.

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Резников подчеркнул, что "парад суверенитетов" на территории России мы точно увидим.

Распад России - что произойдет с агрессом в ближайшем будущем

Спустя почти год после начала полномасштабной войны среди политиков, аналитиков и журналистов до сих пор почти отсутствуют какие-либо дискуссии о последствиях поражения Российской Федерации в войне, в частности, ее распада.

Политолог Александр Мотыль в комментарии Foreign Policy назвал несколько вероятных сценариев того, что произойдет с Россией после украинской победы. Речь идет об отстранении Путина от власти, возрождении полудемократического движения или захвате власти ультраправыми россиянами.

Согласно с опросом Атлантического совета (Атлантического совета), значительная часть ведущих экспертов по внешней политике считает, что Россия станет государством-неудачником или распадется к 2033 году.

Из 167 экспертов, опрошенных Атлантическим советом, 46% заявили, что крах или распад России может произойти в ближайшие 10 лет. 40% экспертов указали на Россию как на государство, которое распадется по ряду причин, в частности из-за "революции, гражданской войны или политическй дезинтеграции".

В то же время российская оппозиция надеется, что после победы Украины у России отберут ядерное оружие. По мнению политолога Андрея Пионтковского, на фоне перспективы распада страны кремлевские элиты скорее избавятся от самого Путина.

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