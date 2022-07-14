Это связано с ухудшением финансовой ситуации внутри страны.

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко дал негласное указание командованию Государственного пограничного комитета не препятствовать контрабанде на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

Об этом сообщает ГУР.

По данным разведчиков, это связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко западных санкций.

"Так белорусские власти надеются частично уменьшить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь табачных изделий местных производителей", - отметили в ГУР.

В ведомстве объяснили, что таким образом режиму удастся частично обеспечить рынок Беларуси, а в дальнейшем и РФ, санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС.

"Список достаточно широк: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д. Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС", - рассказали в разведке.

Пограничные ведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали про "хитрый план" России в отношении Беларуси.

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