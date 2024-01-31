Оккупанты тщетно пытались скрыть мощное оружие.

Украинские защитники показали, как уничтожили на левом берегу Днепра две 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", которые принадлежат российским захватчикам.

Соответствующее видео обнародовали Силы обороны юга Украины.

"Улучшение погоды от наших артиллеристов. Благодаря контролируемому и концентрированному "повышению температуры" по местам дислокации "Градов" на левом берегу, у жителей Правобережья реактивных "осадков" будет меньше", - говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что минус два "Града" - это не просто хороший прогноз, это - меткая работа.

На видео зафиксировано, как ВСУ отслеживают мощные установки россиян передвигающихся по дорогам и их пытаются замаскировать в лесных полосах. Через некоторое время "Грады" становятся целями воинов ВСУ – происходит попадание во вражескую технику и она горит.

Что умеют российские БМ-21 Град

БМ-21 "Град" разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2б5. Является развитием установки залпового огня "Катюша", а также базой для других систем, в частности 9К55 "Град-1". Имеет различные модификации. Среди них - 9К59 "Прима"- многоцелевая РСЗО многоцелевого назначения с 50 стволами; А-215 "Град-М" - корабельная РСЗО для вооружения десантных кораблей ВМФ; ГП - 62 "Дамба" - РСЗО с боевой машиной БМ-21ПД для защиты военно-морских баз от водолазов и морских десантов; 9К510 "Иллюминация" - система для стрельбы осветительными снарядами.

Россия уничтожает обстрелами Херсонщину

Напомним, жители правобережья Херсонщины ежедневно страдают от массированных обстрелов российских захватчиков. В частности, за последние сутки (по состоянию на шестое ранка 31 января) противник совершил 53 обстрела, выпустив по региону 221 снаряд. При этом враг применил минометы, артиллерию, РСЗО, танки, БПЛА и авиацию. Только по Херсону было направлено 17 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, гидротехническое сооружение, учебное заведение, детский сад, пункт несокрушимости и сотовую башню. Из - за российской агрессии один человек погиб, еще два-получили ранения.

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