Россия намерена блокировать все торговые суда, идущие в украинские порты, однако это поставит под угрозу ответных ударов ее Черноморский флот.

Россия 17 июля 2023 года отказалась продлевать свое участие в Черноморской зерновой инициативе. Это фактически аннулировало договор о безопасности, который, несмотря на войну, обеспечивал безопасный проход судов, экспортирующих зерно из Украины.

Об этом пишет Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку. Теперь Россия намерена блокировать все торговые суда из украинских портов, что, однако, поставит под угрозу ее флот.

В разведке Британии отмечают, что РФ, вероятно, решила выйти из зерновой сделки некоторое время назад, считая, что соглашение якобы не отвечает ее интересам. Однако свое решение россияне замаскировали дезинформацией о том, что оно якобы вызвано опасениями из-за рисков для гражданских судов "от украинских мин", а также тем, что Украина якобы "использует зерновой коридор в военных целях". Впрочем, Россия как всегда не предоставила никаких доказательств своим утверждением.

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Более того, 19 июля минобороны России заявило, что будет исходить из того, что все суда, приближающиеся к Украине, вооружены.

"Черноморский флот РФ, скорее всего, теперь будет играть более активную роль в срыве любой продолжающейся торговли. Однако операциям по блокаде ЧФ будут угрожать украинские беспилотные надводные машины и крылатые ракеты береговой обороны", - отмечает британская разведка.

Зерновая сделка - что известно

Как сообщал УНИАН, 18 июля истек срок действия зернового соглашения. Россия отказалась продлевать сделку, согласованную в июле прошлого года при посредничестве ООН и Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить действие Черноморской зерновой инициативы без России, однако Москва в ответ начала угрожать. В частности, минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения", угрожая таким образом атакой на любые гражданские суда.

В США в ответ на эти угрозы заявилди, что не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки судов, которые направляются в украинские порты.

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