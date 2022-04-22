По данным областных властей, разминирование всей территории Киевщины может занять до года.

Саперы ГСЧС продолжают разминирование Киевской области после освобождения от оккупантов.

Фотокорреспондент УНИАН понаблюдал за работой украинских спасателей возле села Бервица Броварского района Киевской области.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение российской армии на территорию Украины, включая Киевскую область. Вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

Ранее глава Киевской ОГА Александр Павлюк предупредил, что разминирование всей территории области может занять до года.

Павлюк напомнил, что основные мероприятия по разминированию населенных пунктов, дорог местные власти планируют до конца мая. Тогда же планируют полностью восстановить водо-, газо- и электроснабжение.

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