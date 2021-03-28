Министр напомнил, что, по данным специалистов, на сегодня плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников прогнозирует, что процесс разминирования Донбасса продлится не менее 25-30 лет.

Об этом он сказал в программе «На самом деле: Украина» телеканала «Дом».

Министр отметил, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий вооруженного конфликта 1991-1995 годов, который возник при выходе страны из состава Югославии. «25 лет назад закончилась та война, а они до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 кв. км неразминированных территорий. К тому же, в очень труднодоступных местах: скалах, ущельях, лесной сложной зоне, что в этом году они планируют разминировать до 50 кв. км», - сказал Резников.

Он добавил, что сумму, которая потребуется на очистку Донбасса от взрывоопасных предметов, можно будет назвать только после возвращения оккупированных территорий и проведения полного аудита. Но из опыта Хорватии - речь идет о сотнях миллионов евро.

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«Они потратили, если я не ошибаюсь, две цифры звучало, 800 и 900 млн евро - двумя траншами за этот весь период было привлечено на то, чтобы только провести разминирование», - подчеркнул Резников.

Министр напомнил, что, по данным специалистов, на сегодня плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

«И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрице, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30», - прогнозирует Резников.

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Автор: Светлана Закелова