Поражение на Харьковском направлении может полностью сломать армию РФ, уверен эксперт.

Разгром на Харьковском направлении значительно повлиял на моральное состояние оккупантов. Едва ли не впервые за 80 лет россияне потерпели такое поражение. Однако захватчики попытаются отыграться.

Об этом в эфире канала FREEДом сообщил летчик, инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, поражения на Харьковщине могут совсем сломать российскую армию, в том числе и командование.

"О том, что произошло на Изюмском плацдарме, знает вся армия, практически знает вся Россия. Это очень большой удар. После такого удара армия в некоторых случаях может больше не прийти в себя, особенно командование. Произошел очень мощный разрыв между нижним офицерским составом и управлением. Это разрыв ментальный, разрыв доверия. Поэтому, вероятно, в ближайшее время мы увидим операции, которые приведут к таким же результатам", - заявил Свитан.

По словам эксперта, Россия будет давить на ВСУ в двух-трех точках, пытаясь выйти на определенные плацдармы, от которых зависит возможность удерживания других оккупированных территорий.

"Не взятие Бахмута, не выход на водозабор, который идет западнее Бахмута в Горловку, приведет к тому, что весь Донбасс вплоть до Мариуполя останется зимой без воды. Зиму Донбасс оккупированный не переживет, поэтому они будут давить в сторону Бахмута и Соледара, чтобы подойти к водозабору. Вторая точка - район Донецка. Им важно сместить линию фронта из Донецка километров на 30. Это где-то район Карловского водохранилища. Третья точка - район Херсона. Все еще русские имеют надежду выполнить какой-то наступательный маневр в сторону Николаева, в сторону Вознесенска. Но там украинские воины в некоторых местах перешли в контрнаступление. Несколько деревень освобождено. Ежедневно происходят такие действия. Думаю, на Херсонском направлении россияне не выполнят свои задачи", - подытожил эксперт.

Как писал УНИАН, британская разведка сообщила, что в Харьковской области Вооруженные Силы Украины разгромили 1-ю гвардейскую танковую армию Российской Федерации, которую готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 6 тысяч квадратных километров.

В частности, воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировка - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

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