Разгром на Харьковском направлении значительно повлиял на моральное состояние оккупантов. Едва ли не впервые за 80 лет россияне потерпели такое поражение. Однако захватчики попытаются отыграться.
Об этом в эфире канала FREEДом сообщил летчик, инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
По его словам, поражения на Харьковщине могут совсем сломать российскую армию, в том числе и командование.
"О том, что произошло на Изюмском плацдарме, знает вся армия, практически знает вся Россия. Это очень большой удар. После такого удара армия в некоторых случаях может больше не прийти в себя, особенно командование. Произошел очень мощный разрыв между нижним офицерским составом и управлением. Это разрыв ментальный, разрыв доверия. Поэтому, вероятно, в ближайшее время мы увидим операции, которые приведут к таким же результатам", - заявил Свитан.
По словам эксперта, Россия будет давить на ВСУ в двух-трех точках, пытаясь выйти на определенные плацдармы, от которых зависит возможность удерживания других оккупированных территорий.
"Не взятие Бахмута, не выход на водозабор, который идет западнее Бахмута в Горловку, приведет к тому, что весь Донбасс вплоть до Мариуполя останется зимой без воды. Зиму Донбасс оккупированный не переживет, поэтому они будут давить в сторону Бахмута и Соледара, чтобы подойти к водозабору. Вторая точка - район Донецка. Им важно сместить линию фронта из Донецка километров на 30. Это где-то район Карловского водохранилища. Третья точка - район Херсона. Все еще русские имеют надежду выполнить какой-то наступательный маневр в сторону Николаева, в сторону Вознесенска. Но там украинские воины в некоторых местах перешли в контрнаступление. Несколько деревень освобождено. Ежедневно происходят такие действия. Думаю, на Херсонском направлении россияне не выполнят свои задачи", - подытожил эксперт.
Как писал УНИАН, британская разведка сообщила, что в Харьковской области Вооруженные Силы Украины разгромили 1-ю гвардейскую танковую армию Российской Федерации, которую готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.
Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 6 тысяч квадратных километров.
В частности, воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.
В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировка - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.