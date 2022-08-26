Ликвидировано много боевиков из бригады, покровителем которой является главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Украинские журналисты вычислить координаты базы оккупантов в Донецке благодаря российскому блогеру Павлу Кукушкину, который "слил" видео с расположением захватчиков. Вооруженные силы Украины разгромили ее.

Об этом сообщает "Bihus.Info".

Несколько месяцев расследователи проекта наткнулись на базу бригады "Пятнашка" и передали данные о ней украинским воинам. В частности, журналистов заинтересовали похороны трех человек, состоявшиеся 12 июля в "ДНР". На церемонии прощания выступили главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин и заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко.

Оккупанты уверяли, что погибшие - "простые волонтеры, которые никогда не держали в руках оружие". Однако журналисты выяснили, что ликвидированные - боевики бригады "Пятнашка", покровителем которой является Пушилин.

Журналисты проанализировали аккаунты ликвидированных оккупантов из "Пятнашки" в социальных сетях, а потом наткнулись на видео Кукушкина, который часто наведывался к террористам. После тщательного анализа расследователи узнали о точных координатах базы.

Все данные о базе "Пятнашки" расследователи передали ВСУ, а те разгромили логово террористов Пушилина, а также склады боеприпасов.

Ранее 22 августа стало известно, что в Донецке раздаются взрывы. Очевидцы сообщали, что взрывы происходили на складе российских боеприпасов.

Потом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в захваченном боевиками "ДНР" Донецке горела база интернациональной банды "Пятнашка" есть куча уничтоженных и раненых боевиков. Уничтожена модная техника противника.

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