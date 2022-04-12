Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах.

Российские спецслужбы планируют теракты в РФ для разгона маховика антиукраинской истерии.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгород или одному из городов Крыма", - заявил начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов.

Он убежден, что провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим реализовать грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут препоноситься, как месть украинцев за Бучу и Краматорск, и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", - подчеркнул начальник ГУР.

По его словам, в последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии.

"В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с "гэбэшных терактов" - подрыва многоквартирных домов, которые стали основанием для уничтожения Чечни.

"А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами", - добавил Буданов.

Как сообщал УНИАН, россияне начали готовиться к партизанской войне на своей территории.