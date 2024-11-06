Также есть предварительная информация об исполнителях казни украинских пленных.

Идентифицированы украинские пленные, которые были убиты россиянами 23 октября и 1 ноября в Донецкой области.

Об этом сказал начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Денис Лысенко в эфире "Суспільного". Он детализировал, что уже идентифицированы трое украинских защитников, которых оккупанты расстреляли 1 ноября вблизи поселка Вишневое на Покровском направлении.

Кроме того идентифицированы пятеро наших защитников, которые были на позиции в городе Селидово, и трех из которых расстреляли военные РФ 23 октября. "Сейчас мы принимаем меры для более точной идентификации именно трех убитых военнослужащих. Относительно судьбы еще двух военных, которые там находились, мы также принимаем меры, чтобы выяснить, что с ними сейчас", - рассказал Лысенко.

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При этом отметил, что у правоохранителей уже есть предварительная информация о непосредственных исполнителях казни украинских пленных, то есть о тех подразделениях вооруженных сил РФ, которые штурмовали украинские позиции. "Сейчас мы следственным путем пытаемся подтвердить или опровергнуть эту информацию. То есть мы уже имеем ориентир кто это мог быть. Сейчас только берем доказательства в подтверждение нашей версии", - сказал Лысенко.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства 124 военнопленных на поле боя. Отмечают, что стремительный рост случаев убийств украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце прошлого года и достиг беспрецедентных масштабов в этом. Больше всего случаев зафиксировано в Донецкой области.

Казни украинских военнопленных

В Офисе Генерального прокурора 5 ноября сообщили, что российские оккупанты расстреляли шестерых пленных военных ВСУ.

По оперативным данным, 23 октября во время наступления на Селидово военные РФ захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных.

Во время штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении 1 ноября представители ВС РФ убили еще трех военнопленных из автоматического оружия.

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