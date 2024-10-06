Омбудсман заявил, что такие инциденты являются военными преступлениями и нарушением права человека.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео с казнью трех украинских военнопленных в Нью-Йорке Донецкой области. Как заявил Лубинец в Telegram, казни россиянами украинских пленных - это военные преступления:

"Сегодня в Интернете появились очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных в Донецкой области. Со своей стороны, как Омбудсман Украины, требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права. Именно поэтому по всем вероятным случаям направляю письма в ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке".

Омбудсман подчеркнул, что такие инциденты "недопустимы и являются нарушением прав человека". В то же время поведение российских военных толеруется от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и надлежащее наказание.

Видео дня

Расстрел украинских воинов

Как сообщал УНИАН, российские военные расстреляли пленных украинских бойцов в Нью-Йорке Донецкой области.

На кадрах видно очередное военное преступление российских захватчиков. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений. Позже бойцы "Азова" взяли в плен одного из группы оккупантов, которая совершила это зверство.

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