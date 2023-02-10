В мае политолог ожидает деоккупацию Мелитополя.

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский прогнозирует падение режима Путина после операции ВСУ по освобождению Мелитополя.

"Я прихожу к двум сценариям. Сценарий первый: март-апрель, два месяца в течение которых пройдет наступление ВСУ, массированное движение танковых колонн, бронетехники, в общем весь этот "Арсенал Победы". Самолёты, дальнобойные ракеты - все это уже будет. В начале мая Залужный возьмет Мелитополь. Сейчас ВСУ стоят в 84 км от города. А потом второй сценарий: в Генштабе РФ с самого начала было глухое недовольство от решения Путина провести атаки в феврале. Но виноват будет не фюрер, а генералитет, ну как всегда", - сказал Пионтковский.

Политолог предполагает, что российские генералы смогут через два месяца ликвидировать Путина.

"Я думаю, они решат вопрос внутри генерального штаба. Это вот такой базовый сценарий. Генералы не будут ждать, может случиться военный переворот. Провал такого масштаба может стать тригером для обострения отношений в Кремле", - добавил публицист.

Ранее Пионтковский указал на факторы, которые могут свидетельствовать о том, что президент РФ готовит новое масштабное наступление.

Режим Путина летит в пропасть

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