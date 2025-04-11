Чиновник заявил, что партнеры с Украиной "в борьбе и будут с ней в мире".

2025 год является "критическим" для Украины, которая борется против российского вторжения. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает The Telegraph.

"2025 год является критическим для войны в Украине, и это критический момент. Момент для нашей оборонной промышленности активизироваться, и это происходит; момент для наших военных активизироваться, и это происходит; момент для наших правительств активизироваться, и это происходит", - сказал Гили.

Британский министр отметил, что союзники вместе посылают сигнал Украине, что "мы с вами в борьбе и будем с вами в мире". Это также и сигнал для России, которая ведет кровавую войну.

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Открывая встречу в штаб-квартире НАТО, Гили также сказал: "Сегодня в этой Контактной группе с Украиной мы усиливаем поддержку Украины в борьбе. Наша задача как министров обороны - получить срочную военную помощь украинским бойцам. А тем странам, которые сегодня не берут на себя новых обязательств, я призываю вас пересмотреть еще раз, внимательно посмотреть, что еще вы можете сделать. Вся военная помощь сейчас поможет Украине в сегодняшней борьбе и поможет обеспечить прочный мир завтра, потому что украинские вооруженные силы должны быть их собственным сильнейшим средством сдерживания от дальнейших атак России".

Великобритания работает над усилением обороны

Ранее Bloomberg писал, что Великобритания и Франция ускорят военное планирование "коалиции желающих", которая имеет целью помочь защитить Украину после возможного прекращения огня. В течение следующих двух недель страны сосредоточатся на обеспечении безопасности Украины в воздухе, на море и на суше.

В то же время The Telegraph сообщал, что Великобритания испытала новую ракету, "критически важную" для обороны Европы. Отмечается, что двигатель этой ракеты обеспечит "трансформационный потенциал", который предоставит оперативное преимущество для будущих вооруженных сил Британии.

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