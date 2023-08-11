Ракета Taurus будет достигать Крыма, но надо понимать, что Севастополь более защищен ПВО, чем Москва, отметил эксперт.

Объявление правительством Германии в ближайшее время о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит кардинально ситуацию, но усилит огневую мощь Сил обороны.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал в эфире телемарафона. По его словам, важно то, что эти ракеты будут достигать цели в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях на юге и на востоке. По его словам, речь идет о необходимости уничтожения там вражеских штабов, складов с оружием, мест скопления сил и средств, логистики, в частности, мостов.

Мусиенко отмечает, что очень важно применять параллельно крылатые, баллистические ракеты и дроны, чтобы дезориентировать врага, как делают оккупанты, проводя свои атаки. "Мы можем делать так же, но нам не хватает для этого ATACMS, которые бы наносили мощные удары", - отметил он. При этом Мусиенко подчеркнул, что большим достижением уже сегодня являются успешные атаки по объектам на юге, особенно в Крыму, где есть много средств ПВО. "У них там много средств ПВО. Сейчас Севастополь прикрывают средствами ПВО лучше, чем Москву. Севастополь легче защищать, потому что размеры меньше и подлеты можно контролировать", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, необходимо делать все для того, чтобы ракеты не были перехвачены средствами ПВО, потому что даже самые лучшие ракеты не являются на 100% не уязвимыми для российских средств ПВО. Он добавил, что поэтому комбинирование различных видов атак давало бы эффект.

Говоря о возможности предоставления Украине истребителей F-16, Мусиенко отметил, что сегодня в публикации в The Washington Post говорится о вероятности их поступления в Украину только летом 2024 года. "Они (речь идет об истребителях F-16 - Ред.) очень нужны. Но сейчас надо проводить контрнаступательные действия без них", - сказал эксперт.

Помощь Украине от Германии - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, власти Украины впервые запросили у Германии ракеты Taurus в мае, когда ВСУ готовились к контрнаступлению. Эта немецко-шведская крылатая ракета предназначена для высокоточных ударов и дальность ее действия составляет до 500 километров.

Правительство Германии в ближайшее время может объявить о передаче Украине этих ракет.

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